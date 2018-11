Campi Flegrei: appuntamenti al Parco archeologico di Napoli per il weekend

- Si parte la mattina di venerdì 30 novembre con il Fai - Fondo ambiente italiano - e le "Mattinate Fai d'inverno": visite per le scuole guidate da altri studenti, apprendisti Ciceroni d'eccezione. A Pozzuoli per l'occasione è stato scelto il Macellum, per il valore storico ed archeologico e per essere uno dei simboli più noti del bradisismo dei Campi Flegrei. Le visite sono a cura dell'istituto Virgilio di Pozzuoli. (Per prenotazioni 081/7613732 prenotazioni.napoli@delegazionefai.fondoambiente.it). Sabato 1 dicembre, alle 11:30, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei apre le porte del Castello di Baia ai più piccoli ed ospita un laboratorio di artigianato, con attività dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni, in compagnia dei loro genitori. "Artigiani al Castello" è l'evento in calendario, organizzato con La Danza delle Farfalle Onlus e curato da Luigi Tornincasa e Carlo Menale, con artisti, artigiani e scultori. (segue) (Ren)