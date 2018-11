Campi Flegrei: appuntamenti al Parco archeologico di Napoli per il weekend (2)

- In particolare le attività si concentreranno sul riutilizzo dei materiali per creare opere d'arte, pezzi unici nati dal riciclo di legni consumati dal mare, oggetti dimenticati, stoffe, carta e giornali, fino a creare qualcosa di nuovo. I bambini e i genitori lavoreranno insieme. In occasione della prima domenica del mese, 2 dicembre, in collaborazione con Legambiente Città Flegrea, sarà possibile partecipare ad ArcheoSensorial alle Terme Romane di Baia, con doppio appuntamento, alle 10:30 e alle 13:00: una passeggiata alla riscoperta dei sensi, della storia e della natura. Gli educatori ambientali del circolo guideranno le famiglie e i visitatori in un percorso alla scoperta dell'antica Baia, delle sue terme, delle sue ville e dello splendido scenario ambientale e paesaggistico della macchia Mediterranea. Durante l'attività le famiglie con i bambini saranno accompagnate in una visita su misura al termine della quale si svolgerà un laboratorio volto alla creazione di un erbario con le specie e i miti dell'area. Invece gli adulti saranno guidati in una serie di giochi sensoriali. (Ren)