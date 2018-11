Trasporti: Verdi, ancora un giorno di disagi a causa del personale malato a Napoli

- Anche oggi la funicolare di Mergellina, a Napoli, anticiperà la chiusura alle 14,10 a causa dell'assenza per malattia del caposervizio. Anche la funicolare di Montesanto, per lo stesso motivo, chiuderà alle 19,10. Lo fa sapere, con una nota, l'Azienda napoletana mobilità. ”L'assenza per malattia dei caposervizio di turno pomeridiano, unita all'indisponibilità di sostituti reperibili, non consente di garantire il servizio”. Il disagio ai cittadini è scattato secondo l'amministratore dell'Anm in contemporanea con l'emanazione dei nuovi turni che prevedono il prolungamento fino alle 2 del mattino solo per il sabato e solo per la funicolare centrale. Alcuni caposervizio si mettono in malattia due ore prima dell'inizio del loro turno e ciò blocca la circolazione. "E' una vera sfida alla città e agli utenti. E' evidente che queste malattie improvvise - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini - sono poco credibili. Un vero schiaffo a chi ha necessità di muoversi con i mezzi pubblici per andare a lavorare o per muoversi per Napoli. Se quella messa in atto è una protesta ci troviamo di fronte a uno sciopero selvaggio contro cui bisogna muoversi con grande determinazione determinazione. Con che coraggio ci si comporta in questo modo? Purtroppo negli anni questi comportamenti non sono mai stati sanzionati in modo serio e questo purtroppo di fatto ha autorizzato queste persone a pensare di potersi comportare come meglio ritiene dimenticando che sono dipendenti pubblici e anche loro possono essere licenziati come tutti gli altri lavoratori se si mettono in malattia senza essere davvero malati o fanno scioperi selvaggi non autorizzati".(Ren)