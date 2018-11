Garanzia Giovani: in Campania ci sono investimenti per 221 milioni di euro

- "La seconda fase di Garanzia Giovani partirà con un investimento di 221 milioni di euro. Abbiamo previsto nuove misure che riguarderanno i giovani Neet e anche le famiglie Rei. Una misura in particolare riguarderà i giovani Neet figli di famiglie che prendono già la carta Rei: per loro ci sarà un ulteriore tirocinio pari a 12 mesi, così come per svantaggiati e categorie protette. Vogliamo che nella nostra Regione il disagio diventi opportunità". Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri nel corso del convegno "Lavoro ed incentivi: la nuova Garanzia Giovani", che si è tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. "Questo lavoro – ha spiegato l'assessore – coinvolge fortemente anche i dottori commercialisti nel progetto Ala, Autoimprenditorialità e Lavoro Autonomo. L'esperienza dei professionisti sarà messa a disposizione di tutti coloro, giovani o meno, che vorranno creare un'opportunità di impresa. Questo vuol dire stare insieme, fare rete e aiutare lo sviluppo della regione. Porteremo avanti questi progetti il 6 dicembre, nella zona terremotata di Ischia, per presentare l'iniziativa "100 selfie da Ischia e resto al Sud". "L'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli ha lavorato e continuerà a lavorare per supportare i giovani del territorio - ha evidenziato Moretta -. Un'azione che sarà sempre più forte perché forti sono le difficoltà che i ragazzi incontrano sulla loro strada, vivendo un momento di grande crisi economica. Vogliamo dare a tutti una possibilità e credo che per riuscirci sia necessaria una forte sinergia con le istituzioni e le Università". (segue) (Ren)