Garanzia Giovani: in Campania ci sono investimenti per 221 milioni di euro (2)

- Maurizio Turrà, presidente della Commissione Università, scuola e placement, ha sottolineato che "i commercialisti napoletani lavorano al fianco ed a supporto delle istituzioni. Nella sede dell'Ordine abbiamo creato il primo sportello d'Italia di Garanzia Giovani, dove abbiamo fatto incontrare tanti commercialisti con i loro clienti, creando vera occupazione. Tanti ragazzi sono stati assistiti dai nostri colleghi e hanno creato nuove imprese, dando vita ad un circolo virtuoso che speriamo sia destinato a continuare". Per Monica Buonanno, assessore al Lavoro del Comune di Napoli, "l'impegno è quello di valutare e analizzare ogni possibile leva utile per favorire l'inserimento e il reinserimento di giovani e meno giovani nel mondo del lavoro. Inoltre vogliamo dare un nuovo corso ai servizi per il lavoro, che devono essere di accompagnamento a ogni misura messa in campo dalle istituzioni". Maria Cristina Gagliardi, vicepresidente della Commissione, ha infine rimarcato come "in particolare il selfie-employment è una grande opportunità per tutti i giovani Neet che vogliono avviare un'attività d'impresa. L'Ordine svolge un ruolo importante nell'orientamento dei giovani verso l'utilizzo di questa misura e nel supporto a questi ragazzi che vogliono fare della loro passione un lavoro". (Ren)