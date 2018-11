Musica: Neapolitan Jazz alla Galleria Borbonica di Napoli

- E' in programma per sabato 1 dicembre alle ore 21.30 nella Galleria Borbonica, il concerto di Mario Romano Quartieri Jazz con il loro ultimo album dal titolo "Le 4 giornate di Napoli". A tre anni di distanza dall'uscita del nuovo lavoro discografico I Quartieri Jazz ripropongono il concerto in Galleria Borbonica pronti a regalare nuove emozioni dal ventre della città, in uno dei luoghi più suggestivi e che fu rifugio per moltissimi napoletani durante la seconda guerra mondiale. L'album dal titolo "Le 4 giornate di Napoli" trae ispirazione da quell'incredibile momento storico rappresentato dal settembre del '43 e dal sentimento di "Unione e Ribellione" che unì i Napoletani tutti contro un unico e comune nemico. E come ieri, oggi spira in città una forte voglia di riscatto e cambiamento, ma oggi è necessario imbracciare le armi della cultura e cavalcare questa nuova "Rivoluzione Napoletana" partita dal basso, facendo "Resistenza Culturale". Ad accompagnare la serata tra passato e presente, mentre si scende nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche Alberto Santaniello alla chitarra classica e Dario Franco al basso. Ingresso Galleria da Via Domenico Morelli.(Ren)