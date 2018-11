Campania: Di Scala (FI), smascherata giunta De Luca su tariffe idriche regionali

- "Lo avevamo denunciato nel maggio 2017 con un esposto alla Corte dei Conti ed oggi in aula i nodi sulla violazione delle direttive dell'Authority nella gestione del computo delle tariffe idriche regionali e sulle pesanti conseguenze che ne sono derivate sono venuti al pettine. Smascherati!". Lo ha affermato la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala. "Naturalmente, tra un taglio e l'altro necessario a ripianare i mancati incassi della sola Campania Acqua, - ha aggiunto Di Scala - quanto appostato non sarà sufficiente a coprire quella che, a proposito di acqua e di società di trasferenza, si preannuncia una vera e propria cascata". "La cosa più grave di questa brutta storia di cattiva amministrazione è che se il governo regionale, anziché continuare a distinguersi per la sua proverbiale politica autoreferenziale e dello struzzo, ci avesse dato ascolto oggi i cittadini, come avevamo chiesto, si ritroverebbero con tariffe idriche decisamente più basse", ha concluso.(Ren)