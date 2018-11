Sanità: esperti a confronto su "modello Piemonte" per fornitura farmaci equivalenti e biosimilari

- Aprire il mercato della farmaceutica alla concorrenza, per ottenere risparmi e nuove risorse da reinvestire nel servizio sanitario nazionale. È la strada intrapresa negli ultimi anni dalla Regione Piemonte, che ha scelto di bandire gare per la fornitura dei medicinali ad ogni nuova immissione in commercio di farmaci biosimilari ed equivalenti. Sabato primo dicembre dalle ore 9 alle ore 14, presso la Sala convegni multimediale della Regione Piemonte in corso Regina Margherita 174, a Torino, sarà l’occasione per fare il punto della situazione insieme a esperti e professionisti del servizio sanitario regionale e nazionale, dell’Aifa e dell’Istituto superiore di Sanità. Sarà presente l’assessore regionale alla sanità, Antonio Saitta. (segue) (Rep)