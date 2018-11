Universiadi: de Magistris incontra Eric Saintrond, segretario generale della Fisu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato questa mattina il segretario generale della Fisu, la Federazione Internazionale Sport Universitari, Eric Saintrond, a Napoli in visita ufficiale per fare un punto con il primo cittadino sull'andamento organizzativo delle Universiadi. Il breve colloquio si è svolto in un clima di massima cordialità e collaborazione. (Ren)