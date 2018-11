Regione: assestamento bilancio 2018-20, presentati 124 emendamenti (2)

- “L’assestamento viene discusso a fine novembre per cui sull’anno in corso non si possono proporre grandi investimenti: è sul 2019 che si concentra quindi la nostra attenzione, rivolta essenzialmente ai temi sociali, all’ambiente, ai trasporti e alla formazione professionale”, ha premesso il capogruppo del M5s, Davide Bono. Vignale ha invece puntato ad aumentare gli investimenti rivolti alle Amministrazioni comunali per migliorare i servizi, soprattutto le reti stradali, e per garantire la sicurezza negli edifici scolastici. (segue) (Rep)