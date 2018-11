Femmincidio: Borrelli (Verdi), no alla giustizia fai da te come invocano in tanti

- Vincenzo Madonna padre di Alessandra uccisa dal fidanzato è intervenuto in diretta sulla Radiazza su radio Marte con Gianni Simioli e il consigliere Francesco Emilio Borrelli per lanciare un appello pubblico. "Nonostante sia molto amareggiato per questa sentenza - ha spiegato - non perdo fiducia nella giustizia italiana. Chiedo a tutti coloro che in queste ore mi chiedono di farmi giustizia da solo o di colpire l'uomo che tolto la vita a mia figlia che io mi muoverò solo nell'ambito della legge. Ricorreremo in secondo grado per ottenere giustizia. Però mi domando tutte quelle persone che fanno grandi proclami sui femminicidi perchè non si indignano per questa vicenda. Mi domando anche come sia possibile prevedere una condanna di omicidio stradale in un parco privato in cui si può circolare a velocità risibili. Voglio ricordare a tutti che qualcuno ha levato abusivamente in questi giorni i manifesti pagati regolarmente al comune di Mugnano con su scritto: "giustizia per Alessandra". Per ora l'assassino di mia figlia non farà neanche un giorno di carcere mentre noi siamo disperati. Ancora oggi l'immagine di mia figlia viene utilizzata illegalmente per vendere prodotti on line". "Chiediamo a tutti coloro che ci hanno chiamato in diretta per spingere il padre di Alessandra a farsi giustizia da solo di fermarsi. C'è addirittura chi ha annunciato di voler investire con la propria auto l'uomo che ha tolto la vita ad Alessandra Madonna. A tutte queste persone – ha detto Borrelli - diciamo di fermarsi, di fomentare ulteriore odio e rabbia come d'altronde ha chiesto anche il padre della giovane vittima".(Ren)