Musica: l’eurodeputata Isabella Adinolfi (M5S) organizza concerto pro disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Trattato di Marrakech garantisce eccezioni e limitazioni al diritto d'autore sui testi, rendendo più facile appropriarsi di essi e trasformarli in formati di cui le persone con disabilità visive possano usufruire. Grazie al Trattato, si moltiplica di molto il numero delle opere a disposizione delle persone non vedenti e ipovedenti, senza trascurare i legittimi interessi degli autori - ha detto l'onorevole Adinolfi -. In Commissione Cultura abbiamo presentato una serie di emendamenti che rendessero la normativa più inclusiva possibile, grazie ai quali abbiamo portato a casa la ratifica europea del documento da parte del Parlamento Europeo, impantanata da anni”. La cantautrice Angelica Borrelli, attrice in "Camorriste", prodotto da Sky, eseguirà le canzoni del suo repertorio accompagnata al pianoforte dal fratello Pasquale. Suonerà poi il gruppo di teatro e musica dell'UICI – Sezione Napoli, composto da Ciro Cascinelli, alla chitarra e voce, Matteo Cefariello alla tastiera, Andrea Grieco al basso; e ancora, la voce solista di Dario Mirabile con Gaetano Orefice alle percussioni, mentre la regia e la conduzione della performance sono affidate a Bruno Mirabile. A concludere la matinée, il duo "L'Una e 'L Soul", con la voce della polistrumentista Giuseppina Mansi, accompagnata dalla chitarra di Michele Criscuolo. (Ren)