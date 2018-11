Malattie rare: a Napoli convegno internazionale su atassia teleangectasia

- Domani 29 novembre 2018 (ore 14), a Napoli, nel Centro Congressi Partenope della "Federico II", si terrà "A-T Clinical Research Conference 2018", convegno internazionale sulla sindrome atassia teleangectasia, malattia rara, al momento incurabile, che provoca immunodeficienza associata a grave neurodegenerazione. Presiede i lavori il prof. Claudio Pignata, direttore del Programma di Immunologia Pediatrica del Policlinico Federico II di Napoli e coordinatore della Rete Nazionale delle immunodeficienze congenite (IPINET). Il meeting termina sabato 1° dicembre. Scienziati e ricercatori di 20 Paesi di tutti i continenti per la prima volta in Italia con l'obiettivo di dare vita a un network internazionale per la lotta all'Atassia teleangectasìa, una malattia rara, al momento incurabile, che provoca immunodeficienza associata a grave neurodegenerazione e che determina un drammatico e progressivo peggioramento della qualità di vita dei pazienti e delle famiglie. (segue) (Ren)