Napoli: crimini d'odio, si cercano idee e rimedi con Rete Lenford

- Quanto pesano i pregiudizi nelle motivazioni di alcuni reati contro la persona, e come vengono valutati dalla legge? Se n'è discusso a palazzo San Giacomo in un convegno sui crimini d'odio organizzato da Rete Lenford – Avvocatura nazionale per i diritti Lgbt - e patrocinato dal Comune di Napoli. La Rete Lenford – ha spiegato la presidente Miryam Camilleri - prende il nome dalla vicenda del giovane avvocato giamaicano Lenford Harvey, che nel 2005 nel corso di una rapina fu l'unico ad essere ucciso in quanto omosessuale. Il professor Matteo Winkler, università HEC di Parigi, ha proposto un confronto fra gli strumenti giuridici contro le discriminazioni negli Stati Uniti e in alcuni Paesi Europei, mentre il professor Mark Walters, università del Sussex, ha vagliato il possibile ruolo della giustizia riparativa per indebolire alla radice le ragioni dei reati basati sulla discriminazione. In Italia i crimini d'odio trovano una parziale disciplina nelle norme del codice penale che riconoscono come aggravanti di reato i motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa; ma non per quelli legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.(Ren)