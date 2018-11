Sanità: Castellone (M5S), approvato in Senato emendamento anti De Luca (2)

- "Il nuovo commissario, così come stabilisce l'emendamento approvato oggi, dovrà possedere comprovate e qualificate professionalità, esperienza di gestione sanitaria e aver ricoperto incarichi di amministrazione o di direzione di strutture sanitarie – ha continuato la senatrice e capogruppo in Commissione Sanità Maria Domenica Castellone. Competenza, merito ed esperienza, dunque per superare l'approssimazione che ha devastato la sanità negli ultimi anni, come accaduto in Campania con operazioni volte a smantellare ospedali, chiudere reparti e accorpare presidi senza alcuna logica. Col risultato di precipitare la sanità campana all'ultimo posto nel paese, con inchieste-scaldalo per l'acquisto di apparecchiature salvavita, come accaduto al Pascale e di recente all'Ospedale del Mare, per l'assoluta assenza di controlli nelle procedure di appalto, reparti chiusi per il party del primario e formiche che prendono d'assalto pazienti intubati. Casi che presto apparterranno solo alle peggiori pagine di storia della Campania e del nostro paese". (Ren)