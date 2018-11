Cultura: domani in Regione la mostra "Il Piemonte per immagini e itinerari eco-sostenibili" (2)

- Il progetto, curato e coordinato da Marco Carulli, presidente dell’Associazione DistretTo Fotografico, e da Franco Gottero, propone 150 fotografie “artistiche” per raccontare i paesaggi e la cultura dei luoghi e 100 fotografie di “dettaglio” con didascalie che illustrano i mezzi di trasporto utilizzati e le indicazioni per replicarlo. Nel dettaglio, i dodici itinerari che propone la mostra sono: il percorso dell’acqua: dal Colle del Nivolet a Ceresole Reale (To); da Mondovì al Santuario di Vicoforte passando per la via delle Cappelle (Cn); Monferrato astigiano: il romanico tra borghi e colline (At); Orta San Giulio: tra borgo e isola (No); da Stresa a Verbania passando per giardini (Vco); da Casale Monferrato al Sacro Monte di Crea (Al); i territori del Marchesato: da Saluzzo a Castellar (Cn); Biella, Burcina, Oropa e Ricetto di Candelo (Bi); da Vercelli a Lucedio, deviando sul Canale Cavour (Vc); da Rosta ad Alpignano pedalando in compagnia (To); da Torino a Superga: lungo il Po e su per la collina (To); Alessandria e la sua Cittadella (Al). (Rep)