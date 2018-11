Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (10)

- Dalla collaborazione tra Leonardo e Mesap nasce un’iniziativa pilota di trasferimento tecnologico, un punto di incontro virtuale tra una grande azienda attiva nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con un portafoglio brevetti in progressivo aumento, e le imprese che vogliono fare innovazione. Leonardo ha scelto il Polo Tecnologico piemontese Mesap, dedicato a Smart Products & Smart Manufacturing, per mettere a disposizione i propri brevetti, non centrati sull’attività core aziendale, e renderli accessibili ad un’ampia gamma di utenti del network del Polo Tecnologico, attraverso una piattaforma attiva sul portale Mesap. L’offerta brevettuale verrà arricchita e aggiornata nel tempo, per ampliare le iniziative di trasferimento tecnologico. Le Pmi che utilizzeranno, all’interno del proprio business, le tecnologie e competenze brevettate da Leonardo potranno crescere e aumentare il proprio vantaggio competitivo sul mercato. Il processo di acquisizione esterna di competenze, tipico dell’Open Innovation, consente alle aziende associate al Polo di fare innovazione, riducendo i rischi, i tempi e i costi legati alla Ricerca & Sviluppo da “foglio bianco”. Per Leonardo, in particolare, si tratta di un primo passo di un progetto più ampio, che prevede la valorizzazione della proprietà intellettuale mirata a rendere disponibili le proprie tecnologie anche per applicazioni in settori diversi da quelli di interesse dell’azienda. (segue) (Ren)