Enti locali: Chiamparino, coordinamento tra Regioni nord-ovest per favorire sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, propone di realizzare un coordinamento tra le regioni del nord-ovest per dialogare con il governo e con l'Europa sui piani strategici di quell'area: "Le regioni che hanno realtà economiche e interessi comuni dovrebbero costituire strutture di governance leggere, che ci consentano di elaborare piani strategici, dialogare con le nostre comunità e negoziare con il governo nazionale e l’Europa per far procedere le nostre strategie", ha detto oggi a Genova, durante l’assemblea di Confindustria, nel corso di una tavola rotonda con il presidente della Liguria, Giovanni Toti. (segue) (Rep)