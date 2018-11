Ambiente: firmato accordo di programma, 5 milioni per incrementare la raccolta porta a porta a Torino (2)

- La Regione interviene con il finanziamento per l'acquisto di mezzi ad alte prestazioni emissive, in modo da perseguire anche un miglioramento della qualità dell'aria. L’acquisto verrà effettuato grazie a 3milioni e 600mila euro di fondi regionali, 400mila euro di risorse del Comune di Torino e del Consorzio di Bacino 18 (queste ultime non direttamente erogate, ma facenti parte dei corrispettivi riconosciuti dal Comune ad Amiat per i servizi di raccolta domiciliare), e la restante parte a carico di Amiat. L’obiettivo dell’accordo di programma è quello di rispondere a quanto prefissato dal Piano regionale rifiuti, approvato nell’aprile del 2016, secondo cui, entro il 2020, la raccolta differenziata piemontese dovrà essere superiore al 65% dei rifiuti totali prodotti. (segue) (Rep)