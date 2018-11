Rifiuti: Verdi denunciano che Campania è regione con tariffa più alta d'Italia

- "Le tariffe sui rifiuti in Campania possono ridursi anche del 33% se si realizzeranno i siti di compostaggio previsti in Regione. Oggi la stragrande maggioranza della frazione umida della spazzatura raccolta viene spedita in altre regioni – ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - con costi di smaltimento e trasporto elevatissimi. I nuovi siti di compostaggio che a differenza degli inceneritori non inquinano in alcun modo creerebbero centinaia di nuovi posti di lavoro per i nostri giovani. Per questo diciamo a tutti coloro che si oppongono che anche senza volerlo di fatto aiutano a inquinare l'ambiente e l'aria e contribuiscono a farci pagare una tariffa sui rifiuti indecente. Il nostro appello è ad accelerare per la realizzazione degli impianti e non a bloccarli".(Ren)