Sanità: Castellone (M5S), approvato in Senato emendamento anti De Luca

- "Approvato dall'aula del Senato l'emendamento che ripristina l'incompatibilità tra il ruolo di presidente di Regione e commissario per il rientro del piano sanitario. Cancellata, finalmente, una norma che per troppo tempo ha affidato nelle mani di un uomo solo i ruoli di controllore e controllato. Una norma disegnata su se stesso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e imposta al governo amico dell'allora premier Matteo Renzi. E non è un caso che a esprimere parere sfavorevole all'emendamento sia stato oggi proprio quello stesso Pd che aveva affidato nelle mani di De Luca le redini della sanità campana. Un settore tramutato dal governatore a suo personale carrozzone per distribuire nomine agli amici degli amici, regalare, con colpi di mano realizzati sotto il sole di Ferragosto, stipendi da nababbi ai manager fidati nominati grazie a una legge scellerata che penalizza il merito e premia la sola fedeltà al governatore". E' quanto ha detto la senatrice e capogruppo in Commissione Sanità Maria Domenica Castellone. (segue) (Ren)