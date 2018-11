Caserta: carabinieri di Maddaloni arrestano uomo violento con madre e fratello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, nel primo pomeriggio, hanno tratto in arresto un 41enne del posto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della madre 64enne e del fratello 32enne, nonché per lesioni, resistenza e minaccia a P.U.. In particolare le vittime, nel corso della mattinata odierna, si sono presentati presso il Comando Stazione di Maddaloni per denunciare i continui maltrattamenti ad opera di un loro congiunto palesando, inoltre, il timore di rientrare nella propria abitazione per le possibili ripercussioni da parte dell’uomo. I militari dell’Arma, al fine di tranquillizzare le vittime, hanno provveduto ad accompagnarle fino alla loro abitazione. Ivi giunti, ad aspettarli vi era proprio l’odierno arrestato che, dopo averli minacciati si è scagliato contro i militari dell’Arma che, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo, conducendolo poi presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).(Ren)