Cultura: Consorzio residenze reali sabaude, Michele Scola rappresenta la Regione

- La Regione Piemonte ha designato Michele Scola quale componente del consiglio di amministrazione del Consorzio delle residenze reali sabaude in rappresentanza dell'ente regionale. L'assemblea dei consorziati ha ratificato la nomina che, come previsto dallo statuto, avrà la durata di 5 anni. Il provvedimento fa seguito alla dimissioni anticipate di Alessandro Moreschini dall'assemblea, per la sua designazione a dirigente amministrativo del consorzio. "Tale nomina rafforza la composizione degli organi di indirizzo del consorzio, permettendo lo sviluppo di questa importante istituzione culturale, così strategica per il territorio regionale" dichiara Antonella Parigi, assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte. (Rep)