Parete (Ce): proiettile vagante colpì 14enne. Arrestato il presunto autore dello sparo

- Nel corso della notte, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aversa (Ce) hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di una persona di anni 35, residente a Parete, in provincia di Caserta, gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e detenzione illegale di armi comuni da sparo. La vicenda, che provocò un rilevante allarme sociale tra la popolazione del territorio, si riferisce al grave fatto avvenuto la vigilia di Natale dello scorso anno, quando un ragazzo, allora quattordicenne, nel primo pomeriggio, mentre passeggiava insieme ad alcuni amici in pieno centro abitato a Parete, venne colpito alla testa da un proiettile vagante accasciandosi immediatamente al suolo. La raccapricciante scena venne anche ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Il giovane, a seguito delle gravissime lesioni riportate, rimase in coma circa un mese, e solo dopo una lunga riabilitazione poté fare rientro in famiglia. (segue) (Ren)