Europee: Dema a Varoufakis, no a chiusure identitarie e carrozzoni

- "Abbiamo letto, non senza dispiacere, le dichiarazioni che l'ex ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, ha rilasciato alla stampa nei giorni scorsi a proposito del suo rapporto con Luigi de Magistris e dell'assemblea che si terrà il primo dicembre a Roma presso il Teatro Italia. Varoufakis ci accusa di essere protagonisti nella costruzione di una nuova, ennesima, 'coalizione Frankenstein', e auspica che DemA e il sindaco di Napoli scelgano di sostenere alle elezioni Europee il 'suo' partito, European Spring, piuttosto che il nuovo soggetto in divenire. Ad essere sinceri è esattamente questa modalità proprietaria e accentratrice con cui Varoufakis si riferisce al progetto europeo ciò che qualche mese fa, ad un certo punto di una relazione che ritenevamo preziosa, ci ha convinto a fare un passo di lato iniziando a lavorare autonomamente alla realizzazione di uno spazio politico aperto innanzitutto alle esperienze maggiormente affini a DemA, vale a dire i movimenti civici, i sindaci "illuminati", le piattaforme di partecipazione, i comitati per la difesa del territorio, le esperienze che praticano mutualismo, i luoghi politici di persone che ogni giorno si sporcano le mani nelle contraddizioni sociali del Paese". E' quanto si legge in una nota della segreteria politica di Dema, il movimento politico fondato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "E' innanzitutto questo il mondo che abbiamo chiamato a raccolta al teatro Italia sabato 1 dicembre ed è con questa pluralità di soggetti che intendiamo scrivere un programma condiviso e partecipato – prosegue la nota – scongiurando quindi l'adesione a pacchetti già preconfezionati in vista delle elezioni Europee e di tutte le successive scadenze in cui bisognerà sfidare a viso aperto sia i partiti del rigore e dell'estabilishment che i sovranismi intrisi di razzismo e oscurantismo. Come ripetuto già più volte, non siamo interessati a nuovi carrozzoni o listoni di sinistra, il primo dicembre nascerà ben altro perché a promuoverlo sarà altro. E con Diem25 abbiamo condiviso e speriamo di poter condividere ancora esattamente questa urgenza di costruzione di un terzo spazio, in Italia come in Europa: un soggetto ambizioso, credibile e con caratteristiche civiche che abbia la forza di affermarsi in contrapposizione sia al blocco di Maastricht che a quello di Visegrad". "Abbiamo però la sincera convinzione che questa fase storica richieda a tutti grande umiltà e coerenza e per questo rinnoviamo l'invito, che a Varoufakis abbiamo rivolto nei mesi scorsi più volte, a mettere a disposizione il suo importantissimo contributo dentro una casa comune, più ampia, e non dentro un inutile perimetro identitario destinato, non solo a costruire grottesche alleanze con l'europeismo ultraliberale, ma soprattutto a mettere in piedi progetti incapaci di parlare alle moltitudini europee e a chi, in questo momento, sta pagando la crisi sulla propria pelle", conclude la nota di Dema. (Ren)