Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (4)

- “Per Leonardo - sottolinea l’amministratore Delegato, Alessandro Profumo - innovare significa soprattutto mettere a fattor comune risorse e creatività all’interno e all’esterno dell’Azienda in una sorta di ‘contaminazione’ positiva: verso l’esterno, in un’ottica di collaborazione tra l’Azienda, il mondo della ricerca scientifica e la filiera produttiva; al nostro interno, condividendo idee, competenze, e capacità del Gruppo, per offrire ai nostri clienti soluzioni ad alto contenuto tecnologico, integrate e innovative. È questa la chiave vincente per favorire il progresso tecnologico, la competitività e la crescita, non soltanto di Leonardo - osserva Profumo - ma anche dei territori e delle comunità in cui operiamo”. (segue) (Ren)