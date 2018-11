Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (7)

- Nell’edizione di quest’anno, studiata in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2022, sono stati presentati circa 750 progetti interni, l’8 per cento in più del 2017, di cui circa il 40 per cento provenienti dall’estero. Si sono, inoltre, registrati, 24 mila contatti sul sito web istituzionale per il concorso dedicato agli universitari, con in palio riconoscimenti economici e stage aziendali. Durante l’Innovation Day gli studenti degli atenei, tra i protagonisti delle attività di Leonardo per la diffusione di una cittadinanza scientifica tra le nuove generazioni, in linea con il quarto SDGs dell’Agenda Onu 2030, sono stati coinvolti in un confronto diretto con i responsabili dell’Ingegneria delle varie Divisioni del Gruppo. Scopo dell’incontro è stato quello di approfondire i temi legati ai nuovi trend tecnologici, alla centralità del mondo delle Università e della ricerca scientifica e alla necessità, per le imprese, di fare rete, in linea con la strategia di collaborative innovation promossa da Leonardo. (segue) (Ren)