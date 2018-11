Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (2)

- All’iniziativa di Napoli ha partecipato il ministro Bussetti, il quale aprendo i lavori ha affermato che “è importante realizzare momenti di riflessione comune sull'innovazione. L'ideale illuministico della conoscenza è alla base della nostra cultura. La libertà si può realizzare solo nella diffusione pubblica delle conoscenze e tutti i cittadini devono poter esercitare al meglio lo spirito critico per partecipare alla vita pubblica. Credo che si possa esercitare solo tramite la trasmissione del sapere e in luoghi come questo si persegue con successo questo obiettivo". Il ministro ha inoltre ricordato che il governo ha investito 23 milioni per rinnovare i lavoratori degli Istituti tecnici superiori. Parlando a margine del "Leonardo Innovation Day" ha ricordato che “sono cifre che abbiamo stanziato per potenziare questo aspetto per una nuova riqualificazione del nostro sistema ordinamentale perché vogliamo non modificarlo ma sostenerlo specialmente nel post diploma. Vediamo che è una formazione utile per i nostri studenti ma anche per il mondo delle imprese perché vediamo che riusciamo a creare questo collegamento che ha un significato di continuità soprattutto di possibilità per i nostri studenti di trovare un lavoro. Sono laboratori esistenti che saranno potenziati e rinnovati". Il governo ci tiene "tantissimo per la ricerca è la prova è la mia presenza oggi a Napoli che è una zona particolare che vuole simboleggiare la nostra intenzione di investire. Non solo in ricerca ma anche nell'efficientare un sistema e far vedere che il lavoro premia. Vogliamo far capire in che modo una società come Leonardo può contribuire a fare da volano e da motore propulsore per il rilancio della nostra economica". (segue) (Ren)