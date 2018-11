Imprese: Profumo (Leonardo), su Piaggio Aero faremo nostre valutazioni

- Per quanto riguarda un possibile interessamento di Leonardo per Piaggio Aero “vediamo come evolve la situazione e poi valuteremo”. E’ quanto ha affermato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando a margine dell’Innovation Day in corso oggi a Napoli. Alla domanda su un possibile coinvolgimento di Leonardo in Piaggio Aero, Profumo ha risposto che si tratta di “una società che è entrata in amministrazione straordinaria. Noi sappiamo che svolge funzioni importanti per l’Aeronautica militare italiana, come ad esempio la manutenzione dei motori dell'MB-339 che è il sistema di training basico dell’Aeronautica militare". "Dobbiamo capire come evolverà questa situazione poi faremo tutte le valutazioni del caso”, ha aggiunto Profumo.(Ren)