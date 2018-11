Sanità: Regione, domani disponibili altre 80 mila dosi vaccino antinfluenzale

- Sono oltre 360 mila i piemontesi che ad oggi si sono vaccinati, in base alle registrazioni dei medici di medicina generale sulla piattaforma online, ma il numero è destinato ad aumentare in modo consistente nei prossimi giorni non appena tutte le registrazioni saranno inserite sul portale. Quest’anno la campagna antinfluenzale, iniziata il 13 novembre scorso, è caratterizzata da un ingente aumento della domanda. Ad oggi in Piemonte sono state consegnate 597.000 dosi di vaccini; domani ne saranno consegnate altre 80.000, per un totale di 677.000 dosi disponibili in tutte le farmacie, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. (segue) (Rep)