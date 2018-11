Sanità: Regione, domani disponibili altre 80 mila dosi vaccino antinfluenzale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato regionale alla Sanità ha provveduto ad integrare il quantitativo previsto in origine, proprio per fare fronte alle richieste dei cittadini che intendono vaccinarsi (in particolare, coloro che per età o condizioni di salute sono più a rischio di incorrere nelle complicanze dell’influenza stagionale). Per quanto concerne i ritardi segnalati in alcune zone, l’assessorato precisa che sono attribuibili alla forte domanda del vaccino quadrivalente non solo in Piemonte ma anche nelle altre regioni. L’azienda produttrice del vaccino Vaxigrip Tetra, la Sanofi Pasteur, si è già pubblicamente scusata per i ritardi, precisando che la complessità e la durata del processo produttivo dei vaccini antinfluenzali, anche in termini di sicurezza e controllo di qualità, non sempre consente di reagire in maniera repentina a importanti incrementi produttivi. E’ per questo motivo - spiega l’azienda in una nota - che possono verificarsi ritardi non previsti nelle consegne. (Rep)