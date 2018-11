Ambiente: firmato accordo di programma, 5 milioni per incrementare la raccolta porta a porta a Torino (3)

- “Si tratta di un accordo fondamentale per la nostra regione, e dal quale non si poteva prescindere se si vuole dare una vera svolta ai dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti che ogni anno si registrano – afferma l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – questa amministrazione regionale ha intrapreso un percorso virtuoso che, partendo dall’adozione del Piano rifiuti, che pone gli obiettivi da raggiungere col primo step al 2020, passando all’approvazione delle legge regionale n. 1 del 2018 in materia di governance del sistema di gestione dei rifiuti, giunge ora al mettere in pratica azioni concrete affinché gli obietti previsti dal Piano vengano raggiunti in tutte le realtà regionali. Sono convinto che ben prima del 2020 questa regione, grazie alle misure messe in atto oggi, avrà non solamente raggiunto gli obiettivi prefissati, ma li avrà largamente superati”. (Rep)