Napoli: piano trasporti per le festività natalizie

- Nel corso di una riunione sono state valutate alcune azioni per garantire una maggiore mobilità cittadina nel periodo natalizio. Erano presenti sindaco, Vicesindaco, Capo di Gabinetto, Assessori alle Infrastrutture, al Trasporto, ai Giovani e al Patrimonio, il Consigliere Ciro Langella, dell'Amministratore Unico di ANM, del Comandante della Polizia Municipale e del Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile del Comune di Napoli. Fra le misure programmate si è previsto di incrementate e razionalizzare le aree di sosta dei bus turistici nei punti strategici della città, per consentire la salita e la discesa dei passeggeri senza arrecare intralcio alla circolazione.Verranno incrementati i controlli sulle attività di carico e scarico, sulla sosta, sulle corsie preferenziali ed in corrispondenza delle principali intersezioni cittadine. Inoltre, dall'8 dicembre, e per tutte le festività natalizie, non saranno autorizzati nuovi cantieri.Nei prossimi giorni sono previste misure di incremento dell'uso del taxi collettivo a servizio delle zone del porto, dell'aeroporto e della movida.(Ren)