Musica: l’eurodeputata Isabella Adinolfi (M5S) organizza concerto pro disabili

- Domenica 2 dicembre alle ore 11, presso l'auditorium "Aldo Ciccolini" (via Monte di Dio 22, Napoli), va in scena "La musica abbatte le barriere. Il Trattato di Marrakech e l'accesso alla cultura per i non vedenti". Il concerto, ad ingresso gratuito e organizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, è un'iniziativa dell'eurodeputata salernitana Isabella Adinolfi, membro delle Commissioni per la Cultura ed Istruzione e per i Diritti della Donna e l'Uguaglianza di Genere, con la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Sezione Provinciale di Napoli. Si esibiranno artisti non vedenti, per celebrare la ratifica del Trattato di Marrakech, la carta che garantisce il libero accesso alla cultura per persone con patologie visive. (segue) (Ren)