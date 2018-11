Immigrazione: Ronghi (Sud Protagonista), il Global Compact non va firmato

- "Se L'Italia firmerà il Global Compact sacrificherà la propria sovranità e trasformerà definitivamente il Sud in porta dell'accoglienza per immigrati. Noi non ci stiamo". È quanto ha dichiarato il Segretario Federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "Diamo atto a Giorgia Meloni, di essere la prima ed unica leader a scendere in campo per questa fondamentale battaglia e per tentare di bloccare tale scellerata adesione, fortemente voluta dal M5S, che si conferma, ogni giorno, di più movimento distruttivo per il Sud e per il Paese", ha aggiunto Ronghi. "Il Sud vuole essere protagonista della crescita dell'Italia e vuole essere centrale per lo sviluppo della Macro Regione del Mediterraneo e non terra di sbarco dei clandestini che ha espresso l'auspicio "dell'immediato intervento di Salvini per bloccare i suoi alleati. Intanto - ha concluso - attiveremo iniziative in tutto il Sud per contrastare il Global Compact e chi tenta di rendere il Sud e l'Italia sudditi di questa Europa".(Ren)