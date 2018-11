Imprese: Profumo (Leonardo), fondamentale innovazione in settore che cambia velocemente

- Per Leonardo è fondamentale parlare di innovazione siamo un'azienda in un settore che cambia con la velocità della luce e le tecnologie vengono sempre di più dal civile e non solo dalla Difesa. E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, chiudendo i lavori del convegno organizzato in occasione della "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. "I costi non ricorrenti per sviluppare un nuovo prodotto sono immensi e quindi c'è la necessità di avere grandi economie di scala ma anche di avere tempi di uso dei prodotti lunghi - ha spiegato Profumo - e quindi siamo in un mondo che sta subendo torsioni molto rilevanti. Accelerazione, innovazione, impatto del civile, cicli di produzione lunghi che necessitano di avere equilibro economico finanziario. O gestiamo il tutto con equilibrio o scompariamo. Bisogna guardare nel lungo e nel breve periodo in contemporanea". (segue) (Ren)