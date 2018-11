Imprese: Profumo (Leonardo), fondamentale innovazione in settore che cambia velocemente (4)

- Leonardo quindi, ha affermato Profumo, "vuole crescere, nel nostro piano industriale si prevede una crescita del 6 per cento in cinque anni. Il tema è che larga parte di questa crescita viene realizzata con l'efficacia dei nostri processi produttivi. Avremo un aumento di occupazione e stiamo stabilizzando molti dei lavoratori interinali. E' fondamentale sviluppare nuove società per fare occupazione e con il Citec abbiamo questo obiettivo. Noi siamo convinti che questo possa accadere anche a Napoli e in Campania e che come Leonardo grazie alle attività di ricerca e sviluppo riusciremo ad avere la capacità di stare nella parte alta del ciclo e della catena del valore e insieme alla comunità dei nostri partner fornitori". (Ren)