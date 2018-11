Imprese: De Gennaro (Leonardo), l’innovazione è la migliore assicurazione per il futuro (3)

- "Oggi siamo qui a Napoli perché anche noi, e molto prima di Apple, abbiamo scoperto il potenziale creativo di questo territorio”, ha aggiunto il presidente di Leonardo. L’azienda infatti è presente in Campania e in particolare “a pochi chilometri da qui – a Pomigliano d’Arco - sorge il più grande stabilimento di Leonardo nel Sud Italia, in una regione in cui sono attive e presenti ben cinque divisioni del nostro gruppo. Una regione in cui insistono ben sei nostri stabilimenti che sviluppano una forza lavoro di oltre 4.500 unità. Crediamo in Napoli, crediamo nella Campania, crediamo nelle potenzialità dell’Italia dove operano 29 mila dipendenti di Leonardo, dove siamo consapevoli di poter attingere a un patrimonio di capacità che ci permette di competere con successo nel mondo". (segue) (Ren)