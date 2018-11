Sanità: Hiv, casi in calo in Piemonte, il valore più elevato tra i giovani

- In Piemonte l’infezione da Hiv è in significativa riduzione: sono 255 casi nel 2017, una tendenza in atto da un decennio. I dati sono forniti dalla Regione in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, che si celebrerà il 1° dicembre. L'assessorato regionale alla sanità fa sapere che si è ridotta, rispetto all’anno precedente, anche l’incidenza tra i giovani (25 - 34 anni) pur restando questa fascia di età quella con il valore più elevato, pari a 15,6 casi ogni 100.000 abitanti. I giovani di meno di 25 anni di età con nuova diagnosi di Hiv nel 2017 sono 34, di cui 23 stranieri. La componente maschile tra i casi di nuova diagnosi di Hiv è nettamente prevalente (78%). (segue) (Rep)