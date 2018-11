Sanità: Hiv, casi in calo in Piemonte, il valore più elevato tra i giovani (3)

- Sebbene la riduzione delle nuove diagnosi di Hiv che si osserva ormai da anni nella nostra regione si confermi un dato positivo importante, fa sapere la Regione, la velocità con cui cala l’incidenza e soprattutto l’elevata quota costante di persone che arrivano tardi alla diagnosi impongono di consolidare e potenziare ulteriormente l’impegno nella lotta all’Hiv. Per questo, in questi giorni, organizzate dalle Asl e dalle associazioni attive sul territorio, si stanno svolgendo in Piemonte numerose iniziative di sensibilizzazione della popolazione, in particolare giovanile. (Rep)