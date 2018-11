Imprese: Profumo (Leonardo), fondamentale innovazione in settore che cambia velocemente (3)

- Profumo ha ricordato che Leonardo "è il più grosso investitore in ricerca e innovazione, il 13 per cento del nostro fatturato con 9 mila ingegneri, e la nostra responsabilità deve essere quella di ottimizzare il lavoro che facciamo per focalizzare la nostra capacità di investimento e rimanere innovatori nel paese. Leonardo è presente in 15 regioni del paese dove ha un ruolo molto importante per consentire alla comunità locale di crescere e stare meglio". Il premio innovazioni che si tiene oggi a Napoli "è nato nel 2004 e hanno partecipato nelle varie edizioni 13 mila colleghi. Il 25 per cento del portafoglio Leonardo nasce da iniziative connesse alla premiazione. Oggi abbiamo aperto la premiazione anche a non colleghi come studenti e laureati. Lo facciamo a Napoli perché è una città importante per noi e ha un contesto fertile. Ieri ho passato il pomeriggio alla nuova sede della facoltà di Ingegneria della Federico II a San Giovanni a Teduccio e devo dire che ho avuto modo di vedere quello di cui avevo sentito parlare e di capire quanta ricchezza ci sia in questa città". (segue) (Ren)