Sanità: Saitta, Regione ha accantonato risorse per i contratti della dirigenza medica, governo faccia la sua parte (2)

- "E’ chiaro - ha aggiunto l'assessore Saitta - che come Regione siamo fortemente impegnati per un sollecito rinnovo del contratto, per il quale occorre che il governo trovi le risorse in particolare per l’indennità di esclusività e per la retribuzione individuale di anzianità (cd Ria). Ci attendiamo, come i sindacati hanno ribadito venerdì scorso in occasione dello sciopero, che il Governo nazionale trovi le risorse anche per le assunzioni del personale sanitario e per un ulteriore aumento delle borse di studio per gli specialisti, oltre a quelle già previste dai recenti accordi". (Rep)