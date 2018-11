Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada in Emilia-Romagna, incontri con vertici istituzioni e imprenditoria (2)

- L'ambasciatore ha incontrato anche il vice sindaco della città di Bologna, Marilena Pillati. Le parti hanno discusso della collaborazione tra la città italiana e alcuni comuni dell'Azerbaigian, con il capoluogo della regione che potrebbe avere un ruolo di spicco nel far conoscere in Italia la cultura dell'Azerbaigian. Si è parlato anche della possibilità di organizzare proprio a Bologna manifestazioni culturali legate all'Azerbaigian. La visita è stata anche occasione per conoscere il Prorettore per le relazioni internazionali dell'Università di Bologna Alessandra Scagliarini. Durante l'incontro sono stati lodati i legami già in essere tra l'Università di Bologna e alcune università dell'Azerbaigian, evidenziando la possibilità di rafforzare tali rapporti tramite progetti concreti, come lo scambio di studenti e docenti. L'università ha inoltre espresso la sua soddisfazione per il numero in crescita di studenti azerbaigiani nell'ateneo bolognese - attualmente più di ottanta. (segue) (Com)