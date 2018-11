Imprese: De Gennaro (Leonardo), a Napoli l'innovazione è di casa

- A Napoli "l'innovazione è di casa. E' stata costruita la prima ferrovia, il primo teatro coperto d'Europa e la prima università statale. Napoli è la scelta giusta per parlare di innovazione". E' quanto ha affermato Giovanni De Gennaro, presidente di Leonardo, aprendo la "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. "Siamo rimasti meravigliati di fronte al risultato di questa ricerca e innovazione. Può' sembrare strano a un osservatore distratto che Napoli, capitale del Mezzogiorno e di certe eccellenze, ospiti un evento così importante come quello organizzato - ha affermato - Non siamo stati i primi a scoprire l'importanza di Napoli sotto il profilo dell'innovazione con grandi aziende come Apple che ha fatto qui la sua prima accademia per lo sviluppo della ricerca. Il motivo è che qui ci sono una grande capacità creativa e le idee. L'innovazione è frutto della ricerca, ma prima della ricerca ci sono le idee. Noi siamo a Napoli perché sappiamo che l'idea c'è e dobbiamo andare dove può approvvigionarsi di materia prima". Leonardo "concorre con il suo lavoro a garantire la sicurezza dei cittadini e siamo presenti sul territorio per valorizzare le sue risorse. In Campania abbiamo 5 divisioni e una forza lavoro di 4500 unità. Leonardo crede in Napoli e nella possibilità di ridurre il divario tra nord e sud". (Ren)