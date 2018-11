Imprese: ministro Istruzione Bussetti, lotta tra potenze si incardina su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta tra le grandi potenze "si incardina intorno all'innovazione tecnologica". E' quanto ha affermato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, aprendo la "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. "Il mondo multipolare non ha garantito sicurezza ma insicurezza e il mondo globale anche di insicurezza - ha spiegato il ministro - Il settore della sicurezza è quindi chiave nel settore geopolitico e per questo si concentrano in esso importanti investimenti. Nella globalizzazione la tecnologia e l'economia collegano ogni luogo della terra e l'innovazione tecnologica è il fattore dirimente per la coesione sociale". Per questo "la competizione tra chi innova e chi lotta per emergere è globale. La lotta tra le grandi potenze si incardina intorno all'innovazione tecnologica. E' tramite la ricerca che progettiamo un futuro di benessere da cui deve partire il rinascimento dell'Europa. Il progresso scientifico del secolo scorso ha incrementato la possibilità dell'applicazione della scienza in campo tecnologico che ha permeato ogni ambito della nostra esistenza. Per far fronte a questi mutamenti è necessario parlare di un nuovo umanesimo dove l'uomo è al centro delle nostre azioni".(Ren)