Imprese: De Gennaro (Leonardo), l’innovazione è la migliore assicurazione per il futuro

- L’innovazione, molto semplicemente, “è la miglior assicurazione che possiamo stipulare per garantirci un futuro che sia almeno all’altezza del nostro passato”. E’ con queste parole che il presidente di Leonardo, Gianni De Gennaro, ha concluso il suo intervento oggi al "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. “Nel mondo digitale di oggi, dove l’invenzione pura è sempre più rara e l’innovazione tecnologica è un processo sempre più complesso che coinvolge una molteplicità di attori, la circolazione delle idee è fondamentale perché le scintille creative possano alimentarsi, consolidarsi, resistere, trasformarsi e trovare applicazione concreta – ha spiegato De Gennaro -. Ed è per questo che in questa due giorni, dedicata all’innovazione, la nostra parola d’ordine è 'contaminazione'". Secondo De Gennaro, si tratta di una nuova filosofia in virtù della quale si è voluto "allestire un’area espositiva dove i nostri prodotti e le nostre tecnologie sono fruibili da un pubblico molto più vasto" ed è stato "realizzata una tavola rotonda dedicata alle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica grazie alla quale scopriremo le tante opportunità da cogliere e i rischi da non sottovalutare". (segue) (Ren)