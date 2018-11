Imprese: De Gennaro (Leonardo), l’innovazione è la migliore assicurazione per il futuro (2)

- L'obiettivo, ha detto De Gennaro, è fare "incontrare gli studenti delle università della Campania con i responsabili delle ingegnerie delle divisioni di Leonardo" e "come ogni anno, premieremo i vincitori della XIV edizione del Premio Innovazione. Quest'anno sono stati presentati circa 750 progetti provenienti dal genio creativo dei nostri tecnici – l’8 per cento in più rispetto allo scorso anno – mentre sono stati mila i contatti registrati sul sito web istituzionale per il concorso dedicato agli universitari, con in palio riconoscimenti economici e stage nelle nostre aziende”. De Gennaro ha quindi ricordato che “Leonardo è un grande gruppo industriale che concorre con le proprie tecnologie a garantire la sicurezza dei cittadini, che confida nella ricerca, che vuole essere riconosciuta come un incubatore di idee innovative e che pertanto si impegna a valorizzare quei territori e quelle risorse che producono idee". (segue) (Ren)