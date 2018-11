Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’evento è stato, poi, presentato un progetto pilota di trasferimento tecnologico, un vero e proprio marketplace brevettuale, relativo alle tecnologie di Leonardo che saranno rese disponibili, attraverso una concessione in licenza, all’industria e alla ricerca italiana. L’iniziativa, nata dall’expertise di Leonardo e realizzata in collaborazione con il polo tecnologico piemontese Mesap, consente l’incontro di domanda e offerta per rispondere alle esigenze di PMI e non solo, che vogliano sviluppare percorsi tecnologici innovativi. Nel 2017 ammontano a circa 1,5 miliardi di euro le risorse investite da Leonardo in Ricerca & Sviluppo (R&S), il 13 per cento dei ricavi aziendali, a fronte di oltre 9 mila dipendenti direttamente impegnati in questa attività (tra Ingegneria e Cto), pari a circa il 20 per cento degli addetti complessivi dell’Azienda. Di questi, 6.200 sono basati in Italia e rappresentano quasi il 7 per cento degli addetti alla R&S del settore manifatturiero italiano e circa il 10 per cento degli addetti impiegati nei comparti a medio-alta tecnologia che operano sul territorio nazionale. (segue) (Ren)