Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (9)

- Il contributo di Leonardo alla spesa in Ricerca & Sviluppo totale del Paese è molto rilevante: considerando solo la parte di spesa allocata in Italia, Leonardo rappresenta il 16,8 per cento della spesa in R&S dei settori a tecnologia alta e medioalta del Paese e il 10,9 per cento del totale degli investimenti diretti in R&S delle imprese manifatturiere italiane. Il portafoglio brevetti di Leonardo ha registrato un tasso di crescita annuo composto (Cagr) prossimo al 5% nell’ultimo decennio. Circa il 19 per cento dei brevetti nel portafoglio aziendale, inoltre, ha concorso al Premio Innovazione e, di questi, il 91 per cento ha trovato applicazione nei sistemi, prodotti e servizi di Leonardo. L’azienda ha sviluppato un solido network con Enti di ricerca, Università e Pmi in un ecosistema dell’innovazione: Leonardo ha all’attivo oltre 200 progetti e partnership di ricerca con 93 Università e Centri di ricerca in tutto il mondo, di cui 48 in Italia, coinvolgendo circa il 40 per cento delle Università italiane. (segue) (Ren)