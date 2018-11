Imprese: Leonardo, l’Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli (12)

- Leonardo, tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, conta in Campania complessivamente circa 4.550 addetti. Nello storico sito produttivo di Pomigliano d’Arco (circa 2.640 addetti) si effettuano essenzialmente due tipologie di lavorazioni: assemblaggio di aerostrutture primarie e assemblaggio di fusoliere complete, inclusi i sistemi. Per l’Atr infatti si realizza l’intera fusoliera completamente dotata di apparecchiature e sistemi. Il programma Atr rappresenta attualmente il leader mondiale del mercato dei turboelica con oltre 1.700 velivoli ordinati. Solo per esprimere in cifre il successo mondiale che ha avuto l’ATR basta pensare che oltre 1.400 velivoli sono operativi presso 200 compagnie aeree in 100 paesi del mondo. Lo stabilimento di Nola, più recente, ha avviato la propria attività nel 1995 con la produzione di aerostrutture per vari programmi anche con partner internazionali come Airbus. Impiega circa 820 addetti altamente specializzati. (segue) (Ren)